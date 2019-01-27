أدونيس يقوم بأولى خطواته بعد الخروج من الغيبوبة

أعلنت صديقة بطل العالم السابق للوزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي (WBC)، الكندي أدونيس ستيفنسون، تحسن وضعه الصحي بعد استفاقته من الغيبوبة.

ودخل الملاكم الكندي في غيبوبة بالمستشفى، عقب سقوطه بالضربة القاضية أمام متحديه الأوكراني ألكسندر غفوزديك، في الجولة الحادية عشرة، من النزال الذي جمعهما، مطلع ديسمبر الماضي، في مدينة كيبيك الكندية.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وقالت سيمون غود في بيانها: "منذ شهر، ذكرت بأن أدونيس خرج من الغيبوبة، ويتعافى من الإصابة محاطا بأفراد عائلته وأفراد الطاقم الطبي. والآن يسرني أن أبلغكم، أنه بعد محاولات طويلة وعلاج طبيعي، قام أدونيس بخطواته الأولى، ويعمل على البدء في المشي بمفرده".

وأضافت صديقة الملاكم: "ويسرني أيضا أن أخبركم بأن أدونيس بدأ بالتواصل اللفظي مع العائلة والأصدقاء والأطباء. في هذه اللحظة، أنا واثقة من أن (سوبرمان) سوف يتعافى تماما. وبالنيابة عن أدونيس وعائلته، أشكر الجميع مرة أخرى على دعمهم".

ومني أدونيس ستيفنسون (41 عاما)، بالهزيمة الثانية، في مسيرته الاحترافية، مقابل 29 انتصارا، وتعادل واحد.

المصدر: "sportbox.ru"