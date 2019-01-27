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شاهد.. عادل التميمي يجبر مقاتلا أمريكيا على الاستسلام

الرياضة

شاهد.. عادل التميمي يجبر مقاتلا أمريكيا على الاستسلام
matchtv.ru
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فاز المقاتل الأمريكي عادل التميمي على مواطنه براندون مكمانان، بالإخضاع، في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، ضمن دورة "Bellator 214" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وأجبر عادل التميمي، العراقي الأصل والأمريكي الجنسية، خصمه على الاستسلام "الإخضاع – تثبيت اليد"، في الجولة الأولى، من النزال الذي استغرق دقيقة واحدة وثانية فقط.

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وحقق عادل التميمي (29 عاما) بذلك انتصاره السابع في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 5 هزائم.

بينما مني براندون مكمانان (30 عاما)، بالهزيمة السادسة، في مسيرته الاحترافية، مقابل 5 انتصارات.

المصدر: RT 

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