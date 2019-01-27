مقاتل نيوزيلندي يردع رجلا عن قتل نفسه

نجح مقاتل لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، النيوزيلندية جيسي هاريسون، في إنقاذ رجل أقدم على الانتحار، وذلك وفقا لموقع "Jiujitsutimes"..

ولاحظ هاريسون لدى عودته من تمرين مسائي، رجلا ترك سيارته بالقرب من الجسر ووقف على حافته بهدف الانتحار، فهرع المقاتل إلى نجدة الشخص الغريب.

ودخل جيسي هاريسون في حوار مع الرجل، واتضح أن الأخير أراد الانتحار، لأنه ليس لديه عائلة، فرد عليه النيوزيلندي، بأنه على النقيض من كلامه، الحياة مستمرة ولا تزال تستحق العيش، وانضم شخصان آخران إلى المقاتل، ونجحوا جميعا بجهودهم المشتركة في ثني الرجل وسحبه من وراء سور الجسر.

ونقل موقع "jiujitsutimes" عن النيوزيلندي قوله، بأنه حاول الوصول بسرعة إلى الرجل قبل أن يقفز من أعلى الجسر، وما كان ليستطيع إنقاذه، بعد الدخول في حوار إيجابي معه، لولا مساعدة الشخصين الآخرين.

ويشارك جيسي هاريسون في دورات رياضة فنون القتال المختلطة على مستوى الهواة، وحقق 10 انتصارات، في ثلاثة عشر نزالا خاضها حتى الآن.

المصدر: وكالات