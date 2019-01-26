شاهد.. 5 أهداف في كفة .. وفرصة ضائعة في كفة!

أضاع فريق إشبيلية فرصة هدف "بغرابة" بعد هجمة مرتدة، طغت على خمسة أهداف سجلها في مرمى ضيفه ليفانتي، اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأخفق ستة لاعبين من الفريق الأندلسي في التعامل مع مدافع واحد، وترجمة هجمة سريعة مرتدة إلى هدف، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدمهم بهدفين من دون رد.

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وتقدم إشبيلية إلى المرتبة الثالثة، بعد فوزه على ليفانتي (5-0)، برصيد 36 نقطة، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على إسبانيول، غدا الأحد.

المصدر: "silatv"