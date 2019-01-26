المدير التنفيذي للريز: صلاح أصبح فخرا لكل العرب

كشف المدير التنفيذي لفريق ليفربول الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بيتر مور، مدى تأثير النجم المصري محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر وخارجه بالنسبة للريدز منذ وصوله إلى ملعب "انفيلد".

وقال مور في تصريحات عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة "ليفربول إيكو": "بغض النظر إن كنت مصريا أم لا، فإن (محمد صلاح) أصبح فخرا لجميع العرب في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار المدير التنفيذي لفريق ليفربول إلى مدى تأثير صلاح على شعبية النادي منذ وصوله: "لدى اليوم الأول لتعاقدنا مع صلاح لاحظنا ارتفاعا كبيرا في عدد متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن مشاهدة عناوين (IP) وزيادة كبيرة في عدد المتابعين، وخاصة من مصر".

وانضم النجم المصري إلى صفوف ليفربول مقابل رقم قياسي بلغ 36.9 مليون جنيه إسترليني، قادما من روما الإيطالي، في يونيو 2017، وتألق لعبه مباشرة في ملعب الانفيلد، وأنهى موسمه الأول هدافا للريدز، برصيد 44 هدفا، ووصل معه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوج بلقب أفضل لاعب في البريمير ليغ، وهداف برصيد 32 هدفا.

وأصبح صلاح، أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، خلال 18 شهرا مع ليفربول، وواحدا من أفضل النجوم في العالم.

المصدر: "liverpoolecho.co.uk"