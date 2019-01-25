منتخب مصر يضم نجما جديدا إلى صفوفه

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على اللاعب الشاب عبد الله جمعة، لاعب نادي الزمالك، إلى معسكر الفراعنة في شهر مارس المقبل.

إقرأ المزيد

وقرر منتخب مصر ضم اللاعب خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس بعد تألقه الملحوظ مع فريقه مؤخرا في مركز الظهير الأيسر، في الوقت الذي يعاني منه المنتخب المصري في هذا المركز.

ويواجه الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة أزمة بسبب عدم وجود أحد في مركز الظهير الأيسر إلا عبد الله جمعة بعد خروج اللاعب محمد حمدي من حسابات نادي بيراميدز وعدم اللعب أساسيا، إلى جانب مشاركة لاعب الأهلي أيمن أشرف في مركز خط وسط متأخر وهو ما جعله يفقد مركزه الأساسي.

ويخوض منتخب مصر مباراتين في شهر مارس الأولى أمام النيجر أحد أيام 22 أو 23 أو 24 في الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تأهل لها الفراعنة رسميا، ثم ودية نيجيريا يوم 26.

ويبلغ اللاعب المصري الشاب عبد الله جمعة من العمر 23 عاما، وهو شقيق لاعب النادي الأهلي صالح جمعة.

المصدر: اليوم السابع