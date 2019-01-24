التونسي فرجاني ساسي يرد على السعودي آل الشيخ (فيديو)

أحرز الدولي التونسي فرجاني ساسي هدفين للزمالك في مرمى ضيفه بيراميدز (3-3)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل فرجاني ساسي الهدفين الأول والثالث للقلعة البيضاء، في الدقيقتين (8، و65)، بينما تكفل زميله المدافع محمود علاء بتسجيل الهدف الثاني، قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

ووجه رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، يوم أمس، عدة رسائل للزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ذكر في إحداها فرجاني ساسي أيضا، من خلال نشره صورة للاعبه الجديد الدولي البيروفي كريستيان بينافينتي رفقة ثنائي ريال مدريد سابقا، الفرنسي زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو "الظاهرة"، علق عليها قائلا: " لاعب بيراميدز الجديد ... بيمسي على طارق حامد وفرجاني 😎".

في المقابل سجل ثلاثية بيراميدز كل من المهاجمين، البوركينافي إيريك تراوري، والبرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو، والسوري عمر خريبين، في الدقائق (15، 37، 85) على الترتيب.

إقرأ المزيد

ويتربع الزمالك على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة (17 مباراة)، بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه بيراميدز بالذات، الذي حصد 39 نقطة من 20 مباراة.

المصدر: "facebook/OnSportEgypt"