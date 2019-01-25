كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية لمواجهة قطر وكوريا الجنوبية

سيبدأ بعد قليل اللقاء المرتقب بين منتخبي قطر وكوريا الجنوبية، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للعنابي والشمشون الكوري، لهذه المباراة، التي ستبدأ في تمام الساعة (16:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

📝 🇰🇷 Korea Republic 🆚 Qatar 🇶🇦



Will Korea Republic progress to their fourth successive #AsianCup semi-final or can Qatar make history tonight? #AsianCup2019pic.twitter.com/6GkDkpjXKi — #AsianCup2019 (@afcasiancup) 25 января 2019 г.

تشكيلة منتخب قطر:

تاريخ مواجهات منتخب العنابي القطري والشمشون الكوري:

المصدر: "twitter/afcasiancup_ar"