 
مباشر

كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية لمواجهة قطر وكوريا الجنوبية

الرياضة

كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية لمواجهة قطر وكوريا الجنوبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ldbn

سيبدأ بعد قليل اللقاء المرتقب بين منتخبي قطر وكوريا الجنوبية، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للعنابي والشمشون الكوري، لهذه المباراة، التي ستبدأ في تمام الساعة (16:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

تشكيلة منتخب قطر: 

تاريخ مواجهات منتخب العنابي القطري والشمشون الكوري:

المصدر: "twitter/afcasiancup_ar"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

التجارة بين روسيا ودول المغرب العربي