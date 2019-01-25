كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية لمواجهة قطر وكوريا الجنوبية
سيبدأ بعد قليل اللقاء المرتقب بين منتخبي قطر وكوريا الجنوبية، على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للعنابي والشمشون الكوري، لهذه المباراة، التي ستبدأ في تمام الساعة (16:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:
📝 🇰🇷 Korea Republic 🆚 Qatar 🇶🇦— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 25 января 2019 г.
Will Korea Republic progress to their fourth successive #AsianCup semi-final or can Qatar make history tonight? #AsianCup2019pic.twitter.com/6GkDkpjXKi
تشكيلة منتخب قطر:
تشكيلة العنابي ضد منتخب كوريا الجنوبية 🇰🇷 في #كأس_آسيا2019— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) 25 января 2019 г.
فالكم الفوز 🇶🇦 #قطر_كوريا_الجنوبية#لأجل_قطر#AsianCup2019pic.twitter.com/T8pOn4f2oS
تاريخ مواجهات منتخب العنابي القطري والشمشون الكوري:
تاريخ مواجهات منتخب قطر وكوريا الجنوبية,— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) 24 января 2019 г.
وغداً ربما تتغير الأرقام 🤷🏻♂️.#كأس_آسيا2019#لأجل_قطرpic.twitter.com/70DC0BdqzB
المصدر: "twitter/afcasiancup_ar"