مهاجم "الأبيض" مبخوت وفرصة الانفراد بعرش هدافي العرب في آسيا

يسعى مهاجم المنتخب الإماراتي علي مبخوت لتحقيق إنجاز تاريخي والانفراد بعرش الهدافين العرب في نهائيات كأس آسيا خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره الأسترالي غدا الجمعة.

ووضع علي مبخوت نفسه في صدارة قائمة هدافي بطولة كأس أمم آسيا العرب عبر التاريخ بتسجيله ثلاثة أهداف لمنتخب الإمارات في النسخة الحالية ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في البطولة الآسيوية، آخرها في شباك منتخب قرغيستان.

وشارك كل من العراقي يونس محمود، والكويتي جاسم الهويدي صدارة قائمة الهدافين التاريخيين العرب في البطولة.

وسجل مبخوت 5 أهداف في نسخة عام 2015 التي أقيمت في أستراليا، وثلاثة في نسخة 2019، فيما أحرز يونس محمود أهدافه في أربع نسخ ، والهويدي في نسختين.

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🇦🇪 هل هذا الهدف من نجم #الإمارات علي مبخوت هو الأجمل في دور الـ16 من #كأس_آسيا2019؟



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كما يمتلك إنجازا شخصيا آخر، بتسجيله أسرع هدف في تاريخ بطولة آسيا، الذي أحرزه بعد مرور 14 ثانية فقط، في مرمى البحرين، خلال النسخة الماضية.

وستكون أمام مبخوت فرصة الانفراد بالصدارة ، في اللقاء الذي يجمع المنتخب "الأبيض" وأستراليا يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة على استاد هزاع بن زايد في العين.

المصدر: وكالات