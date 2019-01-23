باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن كأس فرنسا

واصل باريس سان جيرمان مشوار الدفاع عن لقب بطل كأس فرنسا لكرة القدم، بتأهله إلى دور الـ 16 على حساب ضيفه ستراسبورغ، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء.

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وأحرز ثنائية الفريق الباريسي كل من المهاجم الأورغوياني ادينسون كافاني، والجناح الأرجنيتني أنخل دي ماريا، في الدقيقتين (4، 80) من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes".

المصدر: "sportbox.ru"