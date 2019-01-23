محمدوف يريد لنجله حبيب مواجهة ثلاثة خصوم شرسين

كشف والد الروسي حبيب نورمحمدوف بطل الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف، وفقا لمنظمة (UFC) عن احتمال مواجهة نجله لثلاثة منافسين مع اقتراب نهاية مسيرته الاحترافية.

وقال عبدالمناب نورمحمدوف إن على نجله حبيب مواجهة كلا من مقاتلي الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الكندي جورج سان-بيير والأمريكي توني فيرغسون، وبطل الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر، وذلك من خلال "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" جاء فيها "ثلاثة رجال. ومن ثم ينهي مسيرته، ويصبح أعظم رياضي في التاريخ".

وأحرز حبيب نورمحمدوف، البالغ من العمر 30 عاما، لقب بطل العالم للوزن الخفيف، بفوزه على النجم الإيرلندي كونور ماكغريغور، في النزال، الذي جمعهما في أكتوبر الماضي، خلال دورة UFC 229 في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، محققا بذلك انتصاره السابع والعشرين في مسيرته الاحترافية، من دون أن يتعرض لأي خسارة، حتى الآن.

المصدر: "lenta.ru"