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بالفيديو.. عارضة أزياء حسناء تعرض على مقاتل أحبها تعليمها بعض الحركات

الرياضة

بالفيديو.. عارضة أزياء حسناء تعرض على مقاتل أحبها تعليمها بعض الحركات
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هنأت نجمة المصارعة الاحترافية "الترفيهية" (WWE)، نيكي بيلا، بطل الفنون القتالية المختلة وفقا لمنظمة (UFC) هنري سيخودو، بفوزه في نزاله الأخير، يوم الأحد الماضي.

وأعربت عارضة الأزياء الأمريكية والمصارعة المحترفة ستيفاني نيكول غارسيا كولس المعروفة باسم "نيكي بيلا" عن رغبتها في لقاء هنري سيخودو بأريزونا، لكي يريها بعض الحركات.

وولدت نيكي بيلا في 21 نوفمبر 1983، ولها شقيقتها التوأم بري بيلا، وتشكلان معا التوأم بيلا أو (البيلا توينز)، وتشاركان في رياضة المصارعة الاحترافية "الترفيهية" (WWE) بفلوريدا.

واعترف سيخودو، في وقت سابق، في إحدى مقابلاته بأنه مغرم بنيكي بيلا، وسبق لهما أن التقيا صدفة في الطائرة.

وكان هنري سيخودو (31 عاما) قد دافع عن لقب بطل العالم، يوم الأحد الماضي، بفوزه بالضربة القاضية خلال 32 ثانية على مواطنه تي جي ديلاشو، محققا بذلك انتصاره الرابع عشر، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما مني تي جي ديلاشو (32 عاما) بالهزيمة الرابعة مقابل 16 انتصارا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات 

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