بالفيديو.. عارضة أزياء حسناء تعرض على مقاتل أحبها تعليمها بعض الحركات

هنأت نجمة المصارعة الاحترافية "الترفيهية" (WWE)، نيكي بيلا، بطل الفنون القتالية المختلة وفقا لمنظمة (UFC) هنري سيخودو، بفوزه في نزاله الأخير، يوم الأحد الماضي.

وأعربت عارضة الأزياء الأمريكية والمصارعة المحترفة ستيفاني نيكول غارسيا كولس المعروفة باسم "نيكي بيلا" عن رغبتها في لقاء هنري سيخودو بأريزونا، لكي يريها بعض الحركات.

Oh my word.@HenryCejudo: I hope you’re sitting down.



Nikki Bella of The @BellaTwins saw your interview on my show yesterday and sent you this! First you save the flyweights and now this?! What a time to be Henry Cejudo.



The #HelwaniShow, where dreams come true. ❤️ pic.twitter.com/2KHTTP8cXX — Ariel Helwani (@arielhelwani) 22 января 2019 г.

وولدت نيكي بيلا في 21 نوفمبر 1983، ولها شقيقتها التوأم بري بيلا، وتشكلان معا التوأم بيلا أو (البيلا توينز)، وتشاركان في رياضة المصارعة الاحترافية "الترفيهية" (WWE) بفلوريدا.

واعترف سيخودو، في وقت سابق، في إحدى مقابلاته بأنه مغرم بنيكي بيلا، وسبق لهما أن التقيا صدفة في الطائرة.

Dear Nikki Bella of the @BellaTwins. My friend @HenryCejudo, Olympic Gold Medalist and UFC flyweight savior, would like to get to know you, like, more than a friend. ❤️❤️❤️



Whaddya say??



Full interview: https://t.co/OQw0wYpd2Fpic.twitter.com/BSUP7ZDLqG — Ariel Helwani (@arielhelwani) 22 января 2019 г.

وكان هنري سيخودو (31 عاما) قد دافع عن لقب بطل العالم، يوم الأحد الماضي، بفوزه بالضربة القاضية خلال 32 ثانية على مواطنه تي جي ديلاشو، محققا بذلك انتصاره الرابع عشر، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين.

بينما مني تي جي ديلاشو (32 عاما) بالهزيمة الرابعة مقابل 16 انتصارا، حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات