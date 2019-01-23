بالفيديو.. مقاتل ينقذ طفلا من الغرق

أنقذ البطل السابق للفنون القتالية المختلطة، وفقا لمنظمة (UFC)، البرازيلي فابريسيو فيردوم، طفلا من الغرق بالقرب من شواطئ كاليفورنيا.

ولاحظ فابريسيو فيردوم خلال استراحته مع أسرته على الشاطئ أن اثنين من المراهقين كانا يغرقان في الماء، فلم يتردد المقاتل وهرع للإنقاذ، بالرغم من اقتراب فريق للإنقاذ منهما، وقامت زوجة المقاتل بتصوير اللحظات الأخيرة من عملية الانفاذ.

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ونقل موقع الفنون القتالية المختلطة "MMA Fighting"، فابريسيو فيردوم قوله: "رأيت رأسين صغيرين في المياه يصرخان (النجدة!) ركضت أمام رجل الإنقاذ وأخبرته بأن يلتقط الطفلة الصغيرة التي كانت تصرخ بصوت عال جدا. بينما أنا تكفلت بصبي فقد الوعي بالفعل. تمكنت من الإمساك به، وسبحنا نحو الشاطئ معا. ثم ساعدني رجل عجوز على الشاطئ".

وحقق فابريسيو فيردوم (41 عاما) 23 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 8 هزائم، وتعادل واحد، وسقط في شهر سبتمبر الماضي، في اختبار المنشطات وتم إيقافه لمدة عامين من قبل الوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات.

المصدر: "eurosport.ru"