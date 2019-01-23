شاهد.. كارولينا بليشكوفا تقلب الطاولة على سيرينا وليامز

أطاحت النجمة التشيكية كارولينا بلشيكوفا بمنافستها الأمريكية سيرينا وليامز من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 43 مليون دولار.

وتمكنت النجمة التشيكية، المصنفة سابعة، من قلب تأخرها في المجموعة الثالثة الفاصلة بشوط مقابل خمسة إلى فوز بسبعة أشواط مقابل ثلاثة، وبالتالي الفوز على النجمة المخضرمة سيرينا وليامز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(4-6) و(7-5)، في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و12 دقيقة.

Huge break by #Serena.



She'll serve for a spot in the semis

vs #Pliskova at 5-1 in the third. #AusOpenpic.twitter.com/upb4GLu8Zh — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. Januar 2019

At 5-1 down in the third set against Serena Williams, @KaPliskova's mind was in the locker room...



Somehow she ended up in the #AusOpen semifinals.



This is how. pic.twitter.com/O8IpYeh27D — #AusOpen (@AustralianOpen) 23. Januar 2019

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وضربت كارولينا بلشيكوفا، موعدا في المربع الذهبي لأولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة رابعة، التي تغلبت بدورها على الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة سادسة، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-4).

المصدر: "sportbox.ru"