شاهد.. كارولينا بليشكوفا تقلب الطاولة على سيرينا وليامز
أطاحت النجمة التشيكية كارولينا بلشيكوفا بمنافستها الأمريكية سيرينا وليامز من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 43 مليون دولار.
وتمكنت النجمة التشيكية، المصنفة سابعة، من قلب تأخرها في المجموعة الثالثة الفاصلة بشوط مقابل خمسة إلى فوز بسبعة أشواط مقابل ثلاثة، وبالتالي الفوز على النجمة المخضرمة سيرينا وليامز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(4-6) و(7-5)، في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم الأربعاء، واستغرقت ساعتين و12 دقيقة.
Point!@serenawilliams has the answer to everything #Pliskova is throwing at her right now.#AusOpen | @Channel9pic.twitter.com/XrnP555JGk— #AusOpen (@AustralianOpen) 23. Januar 2019
Huge break by #Serena.— #AusOpen (@AustralianOpen) 23. Januar 2019
She'll serve for a spot in the semis
vs #Pliskova at 5-1 in the third. #AusOpenpic.twitter.com/upb4GLu8Zh
The moment you realise you've beaten a 7-time #AOChampion & reached your first #AusOpen SF.— #AusOpen (@AustralianOpen) 23. Januar 2019
👏 @KaPliskovapic.twitter.com/d9j8hWGee8
At 5-1 down in the third set against Serena Williams, @KaPliskova's mind was in the locker room...— #AusOpen (@AustralianOpen) 23. Januar 2019
Somehow she ended up in the #AusOpen semifinals.
This is how. pic.twitter.com/O8IpYeh27D
وضربت كارولينا بلشيكوفا، موعدا في المربع الذهبي لأولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مع اليابانية نعومي أوساكا، المصنفة رابعة، التي تغلبت بدورها على الأوكرانية يلينا سفيتولينا، المصنفة سادسة، بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-4).
المصدر: "sportbox.ru"