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التشيكية كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة أستراليا (فيديو)

الرياضة

التشيكية كفيتوفا تبلغ المربع الذهبي لبطولة أستراليا (فيديو)
Globallookpress
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حجزت اللاعبة التشيكية بيترا كفيتوفا مقعدا لها في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 43 مليون دولار.

وجاء تأهل النجمة التشيكية على حساب صاحبة الأرض الأسترالية آشليه بارتي، المصنفة 15، إثر فوزها عليها بمجموعتين نظيفتين، بواقع: (6-1) و(6-4)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، واستغرقت ساعة واحدة وعشر دقائق.

وستكون بيترا كفيتوفا على موعد، في الدور قبل النهائي، مع الأمريكية دانييلا كولينز، التي تغلبت بدورها على الروسية أناستاسيا بافلوتشينكوفا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (2-6) و(7-5) و(6-1).

يذكر أن هذه المرة الثانية التي تبلغ فيها بيترا كفيتوفا الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، خلال مسيرتها الاحترافية، بعد الأولى في العام 2012.

المصدر: "sportbox.ru"

  

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