نتيجة لقاء "الديربي العربي" بين قطر والعراق
Globallookpress
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انتهى الشوط الأول من مباراة "الديربي العربي" ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، بين منتخبي قطر والعراق، بالتعادل السلبي.
⏱️ HALF-TIME | 🇶🇦 Qatar 0-0 Iraq 🇮🇶— #AsianCup2019 (@afcasiancup) 22. Januar 2019
Goalless at the HT mark. Which team impressed more in the first half? #AsianCup2019pic.twitter.com/aRaEkXoDQh
وتقام هذه المباراة على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسيكون الفائز منهما على موعد مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تغلب بدوره على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد في وقت سابق من اليوم أيضا.
المصدر: RT
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