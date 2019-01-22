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نتيجة لقاء "الديربي العربي" بين قطر والعراق

الرياضة

نتيجة لقاء
Globallookpress
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انتهى الشوط الأول من مباراة "الديربي العربي" ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم، بين منتخبي قطر والعراق، بالتعادل السلبي.

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وتقام هذه المباراة على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسيكون الفائز منهما على موعد مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تغلب بدوره على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد في وقت سابق من اليوم أيضا.

 

المصدر: RT 

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