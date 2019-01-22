شاهد.. رقص لاعبي قطر على إيقاع احتفالات جماهيره عقب الفوز على العراق

احتفل لاعبو منتخب قطر مع جماهيره، في استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، عقب بلوغهم الدور ربع النهائي للنسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم .

وقاد المدافع القطري بسام هشام الراوي العناني إلى الفوز على منتخب أسود الرافدين، بإحرازه هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، في الدقيقة 62، من زمن "الديربي العربي"، الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

قطر رابع فريق في تاريخ #كأس_آسيا يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الـ4 الأولى من البطولة 👏



العنابي استقبل 5 تسديدات فقط على مرماه حتى الآن في #كأس_آسيا2019 ⛔



إحتفالات 🥳 pic.twitter.com/kPynu3SpCn — #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) 22 января 2019 г.

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وأكمل العنابي القطري عقد الدور ربع النهائي للبطولة، ليلتحق بركب المنتخبات المتأهلة، وهي: الإماراتي، الفيتنامي، الصيني، الإيراني، الياباني، الأسترالي، الكوري الجنوبي، وسيواجه الأخير.

المصدر: "twitter/afcasiancup_ar"