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منتخب قطر يكمل عقد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم

الرياضة

منتخب قطر يكمل عقد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم
Reuters
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أكمل المنتخب القطري عقد الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "الإمارات 2019"، على حساب نظيره العراقي بفوزه عليه بهدف، في "الديربي العربي"، الذي جمعهما اليوم الثلاثاء.

ويدين العنابي القطري بالفضل في انتصاره لمدافعه بسام هشام الراوي، الذي أحرز هدف الفوز "الذهبي" الوحيد له، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، أسكن الكرة في الزاوية اليمنى من الحارس العراقي جلال حسن، في الدقيقة 62، من عمر المباراة، على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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وضرب منتخب قطر موعدا، في الدور ربع النهائي، مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي تغلب بدوره على نظيره البحريني بهدفين مقابل هدف واحد، بعد التمديد في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT

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