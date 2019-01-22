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مارسيلو يود اللعب إلى جانب رونالدو

الرياضة

مارسيلو يود اللعب إلى جانب رونالدو
Globallookpress
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أعلن البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، عن رغبته في الانضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، للعب من جديد إلى جانب زميله السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونقل موقع "Ok Diario" عن مارسيلو حديثه الموجه لنادي ريال مدريد: "إذا قدم يوفنتوس عرضا، فدعوني أرحل"، ويعتزم المدافع البرازيلي الاستمرار مع الفريق الملكي حتى نهاية الموسم، ومن ثم الالتحاق بصديقه رونالدو، خلال الميركاتو الصيفي.

وعمل كريستيانو رونالدو، في وقت سابق، على إقناع مارسيلو بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس.

ويجلس مارسيلو في الفترة الأخيرة على دكة البدلاء بقرار من المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري لعدم رضاه عن الحالة البدنية للمدافع البرازيلي بسبب وزنه الزائد.

المصدر: وكالات

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