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كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية "للديربي العربي" بين قطر والعراق

الرياضة

كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية
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تبدأ بعد قليل المباراة المرتقبة بين المنتخبين العربيين القطري والعراقي، على استاد استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية للعنابي وأسود الرافدين، لهذه المباراة الهامة بينهما، التي ستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:

 

المصدر: وكالات 

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