كأس آسيا 2019 .. التشكيلة الأساسية "للديربي العربي" بين قطر والعراق
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تبدأ بعد قليل المباراة المرتقبة بين المنتخبين العربيين القطري والعراقي، على استاد استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.
وفيما يلي التشكيلة الأساسية للعنابي وأسود الرافدين، لهذه المباراة الهامة بينهما، التي ستبدأ في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة:
مواجهة عربية خالصة من أجل تحديد صاحب المقعد الأخير في ربع نهائي #كأس_آسيا2019!— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) 22. Januar 2019
🇶🇦 #قطر 🆚 #العراق 🇮🇶#قطر_العراقpic.twitter.com/0W0viVSVQ2
المصدر: وكالات
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