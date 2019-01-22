الماتادور نادال يواصل عروضه القوية في أستراليا (فيديو)
واصل النجم الإسباني رافائيل نادال تألقه وصعد إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 43 مليون دولار.
First time they've met.— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2019 г.
And we're pretty sure it won't be the last...@RafaelNadal and @FTiafoe 🤝#AusOpenpic.twitter.com/x0wGsCzgvM
واحتاج الماتادور نادال، المصنف ثانيا، إلى ساعة واحدة و49 دقيقة فقط للتغلب على الأمريكي فرانسيس تيافوي، بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-4) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.
Rafa returns... to the #AusOpen semifinals.— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2019 г.
The world No.2 def. Frances Tiafoe 6-3 6-4 6-2 to set up a blockbuster showdown with Stefanos Tsitsipas. pic.twitter.com/7ZZfdOu90p
وسيواجه النجم الإسباني، في المربع الذهبي، اللاعب اليوناني ستيفانوس تستسيباس، المصنف 14، الذي فاز بدوره على الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 22، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (7-5) و(4-6) و(6-4) و(7-6).
Stop it @RafaelNadal 😲#AusOpenpic.twitter.com/22qhcRT2Wo— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2019 г.
وتوج رافائيل نادال (32 عاما)، مرة واحدة بلقب بطل أستراليا المفتوحة في العام 2009، وبلغ ثلاث مرات إلى النهائي في الأعوام (2012، 2014، 2017)، وثلاثين مرة إلى الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى.
"To be back in the semifinals... means everything to me."— #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2019 г.
Welcome back to the final 4️⃣ @RafaelNadal 👏 #AusOpenpic.twitter.com/m15CkCK2eU
المصدر: "sportbox.ru"