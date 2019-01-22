الماتادور نادال يواصل عروضه القوية في أستراليا (فيديو)

واصل النجم الإسباني رافائيل نادال تألقه وصعد إلى الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، البالغة جوائزها أكثر من 43 مليون دولار.

واحتاج الماتادور نادال، المصنف ثانيا، إلى ساعة واحدة و49 دقيقة فقط للتغلب على الأمريكي فرانسيس تيافوي، بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-4) و(6-4) و(6-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

Rafa returns... to the #AusOpen semifinals.



The world No.2 def. Frances Tiafoe 6-3 6-4 6-2 to set up a blockbuster showdown with Stefanos Tsitsipas. pic.twitter.com/7ZZfdOu90p — #AusOpen (@AustralianOpen) 22 января 2019 г.

وسيواجه النجم الإسباني، في المربع الذهبي، اللاعب اليوناني ستيفانوس تستسيباس، المصنف 14، الذي فاز بدوره على الإسباني الآخر روبرتو باوتيستا أغوت، المصنف 22، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة، بواقع: (7-5) و(4-6) و(6-4) و(7-6).

وتوج رافائيل نادال (32 عاما)، مرة واحدة بلقب بطل أستراليا المفتوحة في العام 2009، وبلغ ثلاث مرات إلى النهائي في الأعوام (2012، 2014، 2017)، وثلاثين مرة إلى الدور قبل النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: "sportbox.ru"