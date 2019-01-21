إيبار يهزم إسبانيول بثلاثية .. (فيديو)

قفز فريق إيبار من المركز السادس عشر إلى الحادي عشر في الدور الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه إسبانيول بثلاثية نظيفة، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة العشرين لليغا.

وسجل ثلاثية أصحاب الأرض كل من، سيرخيو اينريخ، والأرجنتيني بابلو دي بلاسيس، والبرازيلي شارليز دياز، في الدقائق (24، 52، 84) على الترتيب.

ورفع إيبار رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 25 نقطة، وقفز إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الليغا.

بينما تراجع إسبانيول إلى المركز الثالث عشر، برصيد 24 نقطة، في ترتيب الدوري.

المصدر: "silatv"