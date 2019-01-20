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بيتيس يفوز على جيرونا بهدف قاتل في الليغا (فيديو)

الرياضة

بيتيس يفوز على جيرونا بهدف قاتل في الليغا (فيديو)
RealBetis/twitter
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تغلب ريال بيتيس على ضيفه جيرونا 3-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ريال بيتيس كل من كريستيان تيلو، ولورينزو مورن، وسيرخيو كاناليس، في الدقائق 12 و54 و90+4 من ركلة جزاء، فيما سجل هدفي جيرونا كل من أليكس غارسيا، وسيدو دومبيا في الدقيقتين 36 و44.

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وبهذا الفوز، عاد بيتيس لطريق الانتصارات بعد تعادل وخسارتين في الجولات الثلاث الأخيرة، ورفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد جيرونا عند 24 نقطة في المركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

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