ريال مدريد يتغلب على إشبيلية ويقتنص المركز الثالث في الليغا (فيديو)

تغلب ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ريال مدريد كل من البرازيلي كاسيميرو، والكرواتي لوكا مودريتش، في الدقيقتين 78 و90+2 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع الفريق الملكي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 33 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT