بوغبا يعلن في الملعب عن ولادة طفله (فيديو)

استغل النجم الفرنسي بول بوغبا فرصة تسجيله الهدف الأول لمانشستر يونايتد أمام برايتون من ركلة جزاء، للاحتفال بولادة طفله ليكون الإعلان الرسمي من خلاله.

وسدد بوغبا ركلة الجزاء وافتتح التسجيل في الدقيقة 27 ليقوم بالرقص احتفالا بالهدف أمام الجماهير قبل أن يشير بيديه إلى علامة حمل المولود.

وأنجبت صديقته عارضة الأزياء البوليفية ماريا سالوس طفلهما الأول قبل عدة أيام، لكنه لم يعلن عن الخبر بشكل رسمي إلا بعد احتفاله بالهدف في شباك برايتون في البريميرليغ، رغم تسريب الخبر في وسائل الإعلام عبر مقالة كتبها أسطورة مانشستر يونايتد، براين روبسون في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكتب روبنسون فيها إنه التقى مع بوغبا أثناء معسكر الفريق في دبي، وتحدث معه عن تحسن مستواه في المباريات السابقة كم هنأه بولادة طفله الأول.

وسجل بوغبا هدفه الـ5 في المباريات الست الأخيرة في الدوري، مع 4 تمريرات حاسمة منذ رحيل مورينيو الذي جمعته به علاقة متوترة.

ووصل رصيد مانشستر يونايتد إلى 44 نقطة، في المركز السادس بفارق 16 نقطة عن المتصدر ليفربول.

المصدر: وكالات