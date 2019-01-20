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سفيرا مصر يلتقيان في لندن

الرياضة

سفيرا مصر يلتقيان في لندن
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لبى السفير المصري في لندن طارق عادل دعوة محمد صلاح نجم منتخب مصر ومهاجم ليفربول الإنجليزي لحضور مباراة فريقه أمام كريستال بالاس أمس السبت.

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ على حسابه في تويتر اليوم الأحد، صورا تجمع السفير المصري في لندن والنجم محمد صلاح.

والتقى السفير عادل بصلاح معربا عن تهاني مصر كلها له كرمز يفخر به المصريون وسفير آخر ببريطانيا.

وانتهت مواجهة ليفربول وكريستال بالاس بفوز الريدز 4-3 بقيادة صلاح الذي أحرز هدفين، ليتصدر قائمة الهدافين في البريميرليغ متفوقا على بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال وهاري كين نجم توتنهام هوتسبير.

المصدر:تويتر

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