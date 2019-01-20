البرازيلي نيمار يحقق إنجازا مئويا

وصل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى إنجاز رقمي جديد، بعد الفوز الكاسح لفريقه على غانغون 9-0 في الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي أمس السبت.

وسجل نيمار ثنائية في شباك غانغون رافعا رصيده إلى 13 هدفا في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وبهذين الهدفين وصل نيمار إلى 100 هدف في بطولات الدوري الأوروبية، سواء مع فريقه الباريسي أو ناديه السابق برشلونة.

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وانضم نيمار إلى صفوف العملاق الباريسي في صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

واستهل اللاعب البرازيلي مسيرته في الملاعب الأوروبية بالانتقال إلى البلوغرانا قادما من نادي سانتوس البرازيلي في صيف 2013.

المصدر: وكالات