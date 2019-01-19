سان جيرمان ينتقم من غانغون ويسحقه بتسعة أهداف نظيفة في "الليغ1"

ثأر باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر من ضيفه غانغان الأخير وحقق أكبر انتصار له على أرضه في تاريخه على صعيد الدوري الفرنسي لكرة القدم، باكتساحه 9-0، السبت في المرحلة الـ21.

وخسر النادي الباريسي في نفس الوقت، جهود لاعب وسطه الإيطالي ماركو فيراتي.

وتناوب على مهرجان الأهداف نيمار جونيور "ثنائية" وهاتريك لكل من كيليان مبابي وإدينسون كافاني وهدف لتوماس مونييه بالدقائق 11 و37 و45 و59 و66 و68 و75 و80 و83.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، في المقابل توقف رصيد غانغون عند 14 نقطة في المركز الأخير من 21 مباراة.

ودخل نادي العاصمة اللقاء وهو يبحث عن استعادة اعتباره من غانغان الذي جرده قبل 10 أيام من لقب كأس الرابطة بالفوز عليه في ربع النهائي على "بارك دي برانس" 2-1، حارما إياه من محاولة الفوز باللقب للموسم السادس تواليا.

وحقق فريق المدرب الألماني توماس توخل مبتغاه بتسجيله فوزا قياسيا على "بارك دي برانس"، عادل به أيضا أكبر انتصار له في الدوري والذي حققه على ملعب تروا عام 2016 (9-0 أيضا)، علما بأن أكبر فوز محلي له في جميع المسابقات كان 10-0 عام 1994 في مسابقة الكأس على ملعب كوت شود.

لكن الفوز الذي أعاد به الفارق بينه وبين ليل الثاني، الفائز الجمعة على أميان 2-1، إلى 13 نقطة، كان مكلفا إذ خسر جهود نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي خرج من اللقاء بعد إصابته في الكاحل الأيسر، وذلك قبل أقل من شهر على المواجهة المرتقبة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (12 فبراير ذهابا في مانشستر).

المصدر: وكالات