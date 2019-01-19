بالفيديو..تعرف على سر حملة إنترميلان تحت شعار BUU

نشر الحساب الرسمي لنادي إنترميلان الإيطالي فيديو لحملة توعية جديدة تحت شعار BUU "أخوة متحدون عالميا".

وتهدف الحملة إلى محاربة كل أشكال العنصرية خاصة في ملاعب كرة القدم والدوري الإيطالي، حصرا بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت في 26 ديسمبر الماضي، عندما قامت جماهير إنترميلان بتوجيه عبارات الشتم وهتافات عنصرية للاعب نابولي كاليدو كوليبالي من أصول سنغالية أثناء مباراة الفريقين.

وانضم لهذه الحملة نجوم بينهم البرتغالي لويس فيغو والأرجنتيني ماورو إيكاردي والكاميروني صامويل إيتو بالإضافة إلى رئيس النادي الشاب ستيفن زانج ونائبه اللاعب الأسبق خافيير زانيتي.

وتم إطلاق الحملة عبر مقطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الحسابات الرسمية للفريق واللاعبين.

Write and share your BUU so it's never heard again. Let's make it a message of unity, rather than racism. #BrothersUniversallyUnited#NoToDiscrimination#FCIMpic.twitter.com/J1gqj4gsOd — Inter (@Inter_en) ١٨ يناير ٢٠١٩

وظهر شعار الحملة BUU مكتوبا بالإنجليزية على قمصان الفريق والكرات وحتى الأيدي، في محاولة لحث المشجعين على مشاركة هذه الرسالة ونبذ العنصرية في الملاعب الإيطالية.

المصدر: inter.it