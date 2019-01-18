رونالدو يمثل أمام القضاء يوم الثلاثاء

سيمثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء أمام المحكمة في العاصمة الإسبانية مدريد لتغريمه بدفع 18.8 مليون يورو بسبب تهربه الضريبي.

وستصدر المحكمة القرار بشأن الغرامة التي يتوجب على رونالدو دفعها، إضافة إلى حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ. وعموما، يعفى في إسبانيا المحكومون بالسجن لفترة تصل إلى عامين، من تنفيذ العقوبة في حال عدم وجود سوابق في سجلهم.

والغرامة المالية التي سيدفعها النجم السابق لريال مدريد، هي نتيجة اتفاق بين محاميه وسلطات الضرائب الإسبانية. ولو لم يتم التوصل إلى هذا الاتفاق، كان أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات، يواجه احتمال فرض غرامة قاسية تصل إلى 28 مليون يورو، وحكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف العام، بحسب نقابة الاختصاصيين في وزارة المالية.

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وأدى هذا الاتفاق إلى إقفال الملف القضائي بحق النجم الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو.

واتهمت المحكمة الجنائية في مدريد، رونالدو بتهرب ضريبي وصلت قيمته إلى 14.7 مليون يورو من خلال إنشاء هيكل تجاري وهمي لإخفاء أرباحه في الفترة من 2011 إلى 2014.

وإضافة إلى هذه المشكلة الضريبية التي تتجه إلى الطي، يواجه رونالدو مشاكل أخرى بعيدا من المستطيل الأخضر، أبرزها إعادة فتح تحقيق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية بناء على تهمة اغتصاب وجهتها إليه عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا (34 عاما)، في حادثة تعود إلى 13 يونيو 2009.

المصدر: أ ف ب