شاهد ردة فعل رونالدو عندما فوجئ بتصويره وهو يرقص (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، فيديو للدون وهو يرقص أثناء قيامه بالتمارين الرياضية.

ويظهر الفيديو رونالدو وهو يركض على "شريط الجري"، ويتفاعل راقصا بعفوية مع الأغنية التي كانت تصدح، حتى ظهر صوت نسائي على الأغلب لصديقته جورجينا رودريغيز وهي تقوم بتصويره، حينها، تفاجأ النجم البرتغالي ورد بإشارة إعجاب، مع محاولة القيام برقصة جديدة لم تكتمل، حيث تعثر وكاد أن يسقط.

When you think no one is watching 🕺🏻 @Cristianopic.twitter.com/DuNASssi1M — The F2 (@TheF2) January 17, 2019

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المصدر: rsport.ria.ru