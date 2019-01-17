رسميا.. حارس ريال مدريد ينتقل إلى إنجلترا

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الخميس اتفاقه على انتقال حارس مرماه كيكو كاسيا، إلى ليدز يونايتد الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي:"اتفق ريال مدريد، وليدز يونايتد، على انتقال اللاعب كيكو كاسيا، ويريد النادي إظهار التقدير لحارس المرمى على السنوات الرائعة التي أظهر خلالها التفاني، والكفاءة المهنية، بالإضافة إلى سلوكه المثالي طوال فترة عمله في أكاديمية الشباب، التي انضم إليها في عام 2000 قبل أن يشق طريقه إلى الفريق الأول.

✍ | #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road — Leeds United (@LUFC) January 17, 2019

كما أعلن ليدز، عبر موقعه الإلكتروني، تعاقده مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا، قادما من النادي الملكي لمدة 4 سنوات ونصف.

💬 | "My desire is to help put the club in its real place in the Premier League" Watch our exclusive interview with new signing @KikoCasilla13pic.twitter.com/ig7vquJ07s — Leeds United (@LUFC) January 17, 2019

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وجاء رحيل كاسيا عن ريال مدريد بعدما بات خارج حسابات المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي يعتمد على البلجيكي تيبو كورتوا ومن بعده الكوستاريكي كيلور نافاس.

وبدأ كاسيا مسيرته مع النادي الملكي عام 2005، قبل رحيله إلى إسبانيول عام 2007، ليصبح لاحقا الحارس الأساسي للفريق الكتالوني، وعاد بعد 8 سنوات إلى الريال.

وشارك كاسيا في 43 مباراة مع الميرينغي في كافة البطولات على مدار المواسم الـ3 الماضية، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات.

المصدر: وكالات