موناكو يسقط في فخ نيس في "الليغ1"

أهدر موناكو، نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من شبح الهبوط بالدوري الفرنسي، عقب تعادله المخيب 1 -1 مع ضيفه نيس، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة للمسابقة.

وظل موناكو، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة أمام غانغون متذيل الترتيب، علما بأنه يتأخر بفارق 3 نقاط عن مراكز الأمان. في المقابل رفع نيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز السادس.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز نيم على نانت 1-0، وغانغون على ضيفه رين 2-1، فيما تعادل تولوز مع ضيفه ليون 2-2.

المصدر: وكالات