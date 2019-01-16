ميسي يكشف عن هدف لن ينساه طوال حياته (فيديو)

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن الهدف الذي لن ينساه أبدا في الدوري الإسباني، وذلك خلال لقاء صحفي بعد أن سجل 400 هدف في الليغا.

وقال الساحر الأرجنتيني لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا فخور بأنني وصلت إلى 400 هدف، وآمل أن أتمكن من تسجيل المزيد. لا أركز كثيرا على الأرقام وأفضل التركيز على الأداء يوما بعد يوم".

📸 #EXCLUSIVAMD con Leo Messi



🔊 “Nunca olvidaré el primero a pase de @10Ronaldinho”

👏 “Está claro que sin la ayuda de todos mis compañeros, los de ahora y los que estuvieron estos años, habría sido imposible marcarlos”https://t.co/q0yGUetG44 por @ffpolopic.twitter.com/AjX4LAh1Yi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 16 января 2019 г.

وأضاف: "أعتبر أن كل مباراة تحد، وأريد أن نفوز لكي نضيف 3 نقاط جديدة، ونقاتل من أجل الدوري. أحاول تقديم المساعدة للفريق ليس فقط بتسجيل الأهداف، ولكن في كل شيء، حتى بالتحركات".

وأشار إلى أنه لا يحب الحديث عن أهدافه بشكل خاص، لكنه قال: "هدفي الأول أمام ألباسيتي بعد تمريرة رونالدينيو لن أنساه أبدا".

إقرأ المزيد

وتابع: "أهداف الكلاسيكو دائما خاصة. أيضا الأهداف أمام الفرق الصعبة مثل أتلتيكو مدريد وفالنسيا وإشبيلية، وتلك التي سجلتها أمام جماهيرنا في كامب نو. في النهاية الأهداف ليست أكثر أهمية من الفوز".

واختتم أسطورة البلوغرانا بقوله: "من الواضح أنه من دون مساعدة جميع زملائي كان من المستحيل أن أصل إلى 400 هدف في الليغا".

المصدر: وكالات