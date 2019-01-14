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روما وأتالانتا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

الرياضة

روما وأتالانتا إلى ربع نهائي كأس إيطاليا
twitter@ASRomaEN
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بلغ روما الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه السهل على فيرتوس إنتيلا من الدرجة الثالثة بنتيجة 4-0، اليوم الاثنين.

تناوب على رباعية فريق العاصمة كل من باتريك شيك في (د.1 و47) وإيفان ماركانو في (د.45) والأرجنتيني خافيير باستوري في (د.74).

ويلتقي روما في ربع النهائي مع فيورنتينا.

وكذلك حجز أتالانتا، مقعده في دور الثمانية، عقب فوزه بثنائية متأخره خارج قواعده على كالياري.

أحرز ثنائية الفائز كل من الكولومبي دوفان زاباتا والكرواتي الشاب باشاليتش في (د.88 و90) على التوالي.

وبهذا الانتصار الصعب، لحق ممثل مدينة بيرجامو بركب المتأهلين لربع النهائي، ليضرب موعدا صعبا مع يوفنتوس، حامل لقب البطولة خلال آخر 4 أعوام وذلك يوم 30 من الشهر الجاري على ملعب "أليانز ستاديوم".

وسيقام دور الثمانية نهاية الشهر الجاري، وسيشهد مواجهات من العيار الثقيل أبرزها ميلان أمام نابولي على ملعب "سان باولو"، وإنتر أمام لاتسيو على ملعب "جوزيبي مياتزا".

المصدر: وكالات

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