الأرجنتين تعين مدربا لمنتخباتها الوطنية في سن الـ80

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعيين المخضرم سيزار لويس مينوتي مدربا للمنتخبات الوطنية.

وكتب الاتحاد المحلي على موقعه في تويتر "أهلا بك في البيت سيزار" مرفقا ذلك بصورة له مصافحا رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا مشيرا إلى أن المدرب الذي قاد منتخب الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم عام 1978 سيتولى مهامه رسميا في الأول من فبراير المقبل.

El ex entrenador de @Argentina, César Luis Menotti, será Director de Selecciones Nacionales. Comenzará su función el próximo 1 de febrero. ¡Bienvenido a su Casa, César! pic.twitter.com/Ze2O7ksNY9 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 14, 2019

ومن المهام الأولى ليمنوتي (80 عاما) الاجتماع بمدرب المنتخب الأول ليونيل سكالوني الذي استلم مهمته في أغسطس الماضي، بعد رحيل خورخي سامباولي إثر فشل الأخير في مونديال روسيا 2018.

وسيتولى سكالوني الإشراف على المنتخب الأرجنتيني على الأقل حتى نهاية كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقررة في البرازيل من 14 يونيو إلى السابع من يوليو المقبلين.

وسبق لمينوتي أن أشرف على تدريب منتخب المكسيك ونادي برشلونة.

المصدر: أ ف ب