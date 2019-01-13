كأس آسيا.. أنباء متضاربة عن حالة جرادي مع المنتخب اللبناني

تضاربت الأنباء القادمة من معسكر منتخب لبنان بشأن وضع اللاعب، باسل جرادي، واستبعاده من قائمة منتخب الأرز المشارك في كأس أمم آسيا لكرة القدم 2019 التي تستضيفها الإمارات.

ورفض لاعب وسط منتخب لبنان، باسل جرادي، الجلوس على مقاعد البدلاء في مواجهة بلاده مع السعودية أمس السبت، فقرر المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش مدرب المنتخب إبعاده نهائيا عن التشكيلة المشاركة في النهائيات، حسبما ذكر قائد المنتخب حسن معتوق.

وقال معتوق بعد خسارة لبنان أمام السعودية بهدفين نظيفين: "ارتكب باسل خطأ كبيرا، بعدما خضنا التصفيات وتأهلنا من دونه استدعاه المدرب لخوض البطولة ودفع به كأساسي، فكان يجب أن يقدر هذا الشيء".

وتابع معتوق الذي احترف لفترة طويلة في الدوري الإماراتي: "في معسكر البحرين حصلت بعض الأشياء وحاولت التحدث معه، فوجئنا أمس بأنه أرسل رسالة للمدرب وقد عرف بها رفاقه في الفريق، كانت مزعجة ومهينة للاعبين والمدرب، قال إنه لن يجلس بديلا مع هكذا مجموعة من اللاعبين، ولم يكن يرغب أن يكون بديلا".

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وانتقل جرادي، البالغ 25 عاما، مطلع الموسم من نادي سترومغودسيت النرويجي إلى نادي هايدوك سبليت الكرواتي، لكن مشاركته مع لبنان تأخرت في ظل تقارير حول رغبته باللعب مع منتخب الدنمارك الأول بعد تمثيله في مختلف فئاته العمرية، وشارك جرادي في المباراة الأولى ضد قطر أساسيا.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال جرادي: "لا تعليق، سأتحدث بعد انتهاء البطولة".

لكن مدربه رادولوفيتش أوضح في المؤتمر الصحفي بعد تلقي لبنان خسارته الثانية في النهائيات: "ذكرت أمس أني سأجري بعض التغييرات، لكن جرادي قال لي بعد التمارين إنه مصاب وطلبه ناديه للعلاج، فقرر الرحيل".

وتابع: "أثق باللاعبين الذين أعمل معهم.. لست طبيبا، عانى مشكلات في المباراة الأولى، بلغنا المسابقة من دونه، قصة باسل جرادي انتهت".

المصدر: أ ف ب