شاهد .. تشيلسي ينجز مهمته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد

تغلب فريق تشيلسي على ضيفه نيوكاسل يونايتد (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وضع المهاجم الإسباني بيدرو رودريغيز البلوز في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية.

ورد المدافع الإيرلندي كياران كلارك بهدف التعادل للضيوف، قبل خمس دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

واقتنص البرازيلي ويليام هدف الفوز للارستقراطيين، عند الدقيقة 57، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع تشيلسي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 47 نقطة، وعزز موقعه في المرتبة الرابعة في الدوري، موسعا الفارق إلى 6 بينه وبين أقرب ملاحقيه جاره اللندني أرسنال، الذي خسر أمام مضيفه وست هام يونايتد بهدف واحد، في وقت سابق من اليوم.

بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد، عند 18 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن عشر على سلم رتيب البريمير ليغ.

المصدر: RT