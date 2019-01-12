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شاهد .. هدف مبكر في مباراة السعودية ولبنان

الرياضة

شاهد .. هدف مبكر في مباراة السعودية ولبنان
AFP Giuseppe CACACE
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تقدم منتخب السعودية على نظيره اللبناني (1-0) في مباراة جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات.

وأحرز المهاجم السعودي فهد المولد هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثانية عشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في دبي.

 

المصدر: RT 

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