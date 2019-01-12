شاهد .. أهداف مباراة السعودية ولبنان

تقدم منتخب السعودية على نظيره اللبناني (1-0) في مباراة جرت بينهما اليوم السبت، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات.

وأحرز المهاجم السعودي فهد المولد هدف التقدم لبلاده مبكرا، في الدقيقة الثانية عشرة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في دبي.

وضاعف السعودي حسين علي المقهوي النتيجة للأخضر، بحلول الدقيقة 67، من عمر المباراة.

المصدر: RT