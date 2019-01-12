سقوط الدراويش في لوبومباشي

بدأ نادي الإسماعيلي المصري غمار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بهزيمة أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي (0-2) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الأولى.

وحملت ثنائية الفريق الكونغولي توقيع كل من، تشيكو أوشيندي، وكيفين مونديكو، في الدقيقتين (83، 86) على الترتيب.

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بينما أضاع المدافع المصري باهر المحمدي فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه وبالتالي تغيير مجريات المباراة، بإهداره ضربة جزاء، في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، طرد على إثرها الإيفواري سيلفان جبوهو حارس مرمى الفريق الكونغولي.

وحصد مازيمبي نقاط اللقاء الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف أمام النادي الرياضي القنسطنطيني الجزائري، الذي تغلب بدوره على مضيفه نادي الإفريقي التونسي، بهدف وحيد في المباراة، التي جرت بينهما يوم أمس الجمعة.

المصدر: وكالات