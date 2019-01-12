الأهلي يستأنف مشواره الإفريقي بنجاح

استهل نادي الأهلي المصري مشوار دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بالفوز على ضيفه فيتا كلوب القادم من جمهورية الكونغو (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت.

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وأحرز هدفي المارد الأحمر كل من، ناصر ماهر، والتونسي علي المعلول، في الدقيقتين (65، 79 من ضربة جزاء) على الترتيب، على استاد برج العرب.

وحصد الأهلي نقاط المباراة الثلاث، ويحتل المركز الثاني في قائمة المجموعة الرابعة، بفارق الأهداف خلف فريق سيمبا التنزاني، الذي فاز بدوره على ضيفه شبيبة الساورة الجزائري، بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جرى بينهما، في وقت سابق من اليوم.

المصدر: وكالات