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الترجي التونسي ينجو من الهزيمة بهدف قاتل

الرياضة

الترجي التونسي ينجو من الهزيمة بهدف قاتل
Globallookpress
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نجا نادي الترجي الرياضي التونسي من الهزيمة أمام مضيفه حوريا الغيني، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل الغيني أوكانسي مانديلا هدف السبق لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 67، ورد التونسي أنيس البدري بهدف التعادل، في الوقت القاتل المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة.

واكتفى كل من الترجي الرياضي وحوريا بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، ويتقاسمان صدارة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة لقاء فريق بلاتينيوم الزمبابوي مع ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، غدا السبت.

المصدر: وكالات 

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