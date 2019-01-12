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شاهد.. أهداف مباراة العراق واليمن

الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة العراق واليمن
AFP Khaled DESOUKI
شاهد.. منتخب عربي ثان يبلغ ثمن نهائي كأس آسيا
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يتقدم المنتخب العراقي على نظيره اليمني بهدفين دون رد، خلال المباراة التي تجمعهما الآن، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس آسيا.

وافتتح مهند علي كاظم باب التسجيل لأسود الرافدين مبكرا بحلول الدقيقة العاشرة، وبعد تسع دقائق فقط  ضاعف زميله بشار رسن بنيان النتيجة بهدف من تسديدة قوية اصطدمت بأحد لاعبي المنتخب اليمني، قبل أن ترتطم بالقائم وتعانق الشباك.

يتبع..

المصدر: RT

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