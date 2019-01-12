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شاهد .. أهداف مباراة إيران وفيتنام

الرياضة

شاهد .. أهداف مباراة إيران وفيتنام
AFP Khaled DESOUKI
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تقدم منتخب إيران على نظيره الفيتنامي (2-0) في المباراة الجارية بينهما اليوم السبت، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات.

وأحرز المهاجم الإيراني سردار آزمون هدفي بلاده، في الدقيقتين (38 و69) من زمن اللقاء، الجاري على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

المصدر: RT

 

  

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