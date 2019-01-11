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تكفل قطر بعلاج السوري أومري

الرياضة

تكفل قطر بعلاج السوري أومري
Reuters
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أعلن نادي قطر القطري تحمل تكاليف علاج لاعبه السوري أسامة أومري،  والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين، في الجولة الأولى لكأس آسيا 2019.

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وخرج أسامة أومري مصابا في الشوط الأول للقاء أمام فلسطين، يوم الأحد الماضي، وأكدت إدارة المنتخب السوري غياب اللاعب عن بقية مبارياته في نهائيات كأس آسيا 2019، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى نتيجة تلقيه ضربة من الخلف.

وقال النادي القطري في "تغريدة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه سيتابع الحالة الصحية للاعب السوري وسيتكفل بعلاجه في أقرب وقت ممكن. 

المصدر: وكالات 

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