تكفل قطر بعلاج السوري أومري

أعلن نادي قطر القطري تحمل تكاليف علاج لاعبه السوري أسامة أومري، والذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة منتخب بلاده أمام فلسطين، في الجولة الأولى لكأس آسيا 2019.

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وخرج أسامة أومري مصابا في الشوط الأول للقاء أمام فلسطين، يوم الأحد الماضي، وأكدت إدارة المنتخب السوري غياب اللاعب عن بقية مبارياته في نهائيات كأس آسيا 2019، لإصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى نتيجة تلقيه ضربة من الخلف.

وقال النادي القطري في "تغريدة" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه سيتابع الحالة الصحية للاعب السوري وسيتكفل بعلاجه في أقرب وقت ممكن.

تاسف إدارة نادي قطر على إصابة النجم السوري اسامه اومري بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب بلاده امام فلسطين في كاس اسيا، وسوف تتابع إدارة النادي حالة اللاعب وستتكفل بعلاجه في اسرع وقت ، وسيتواجد اسامه لاحقا في مستشفى اسبيتار وسيقوم بإجراء العمليه الجراحيه، pic.twitter.com/TCy9RpZqDN — Qatar Sports Club (@QatarSportClub) 7 января 2019 г.

زيارة لاعبو المنتخب القطري لنجم نادي قطر والمنتخب السوري أسامه أومري بعد إصابته، بالرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أسيا أمام منتخب فلسطين، متمنين له الشفاء العاجل pic.twitter.com/7g9fG7ZT38 — Qatar Sports Club (@QatarSportClub) 8 января 2019 г.

المصدر: وكالات