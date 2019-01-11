فرص سوريا في التأهل إلى دور الـ 16 لكأس آسيا 2019

صعب المنتخب السوري مهمته في بلوغ الدور ثمن النهائي للنسخة الـ 17 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019، المقامة حاليا في الإمارات العربية المتحدة.

ويشغل منتخب سوريا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، ولا يزال يحتفظ بآماله في بلوغ دور الـ 16 للبطولة، وأمامه نظريا فرصتان للتأهل، وإن كانتا صعبتي المنال على أرض الواقع.

الفرصة الأولى: أن يتأهل منتخب سوريا كوصيف لبطل المجموعة، وفي هذه الحالة يجب عليه الفوز على أستراليا في مباراته الأخيرة، بنتيجة أفضل أو نفس نتيجة منتخب فلسطين في مباراته ضد الأردن.

والفرصة الثانية: التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات تشغل المركز الثالث في مجموعاتها، من أصل 6 مجموعات.

وفيما يلي قواعد تصنيف أفضل المنتخبات في المركز الثالث:

1- النقاط

2- فارق الأهداف

3- الأهداف المسجلة

4- النقاط التأديبية

5- سحب القرعة.

ويتربع الأردن، الذي ضمن تأهله إلى دور الستة عشر الكبار، قائمة المجموعة، برصيد 6 نقاط، ويليه منتخب أستراليا، حامل اللقب، في المرتبة الثانية برصيد ثلاث نقاط، ومن ثم سوريا وفلسطين، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

المصدر: RT