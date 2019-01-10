سقوط مفاجئ للبحرين أمام تايلاند في كأس آسيا

تكبد المنتخب البحريني هزيمة مفاجئة، بخسارته أمام نظيره التايلاندي (0-1) في مباراة أقيمت اليوم، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وحمل هدف منتخب تايلاند الوحيد، توقيع تشاناثيب سونغكراسين، في الدقيقة (58) من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب التايلاندي رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتا، بينما بقي البحرين في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة، حصل عليها بعد تعادله في الجولة الماضية مع مستضيف البطولة منتخب الإمارات، الذي يواجه نظيره الهندي في وقت لاحق اليوم.

المصدر: @AsianCup