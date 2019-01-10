غانغان يفاجئ سان جيرمان ويخرجه من كأس الرابطة

حقق غانغان، متذيل الدوري الفرنسي، مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه باريس سان جرمان حامل اللقب من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية، بالفوز عليه في معقله (2-1) أمس.

وانتظر الفريق الباريسي حتى الدقيقة (62) ليسجل الهدف الأول من علامة الجزاء، بواسطة نجمه البرازيلي نيمار، لكن هذا التقدم لم يستمر سوى 15 دقيقة فقط، حيث نجح الضيوف في تعديل الكفة من ركلة جزاء أيضا، نفذها يني نجباكوتو.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه "البي إس جي" عن تسجيل هدف الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء أخرى لمصلحة غانغون في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وتكلف ماركوس تورام بترجمتها لهدف، لينهي بذلك هيمنة سان جيرمان على كأس الرابطة الفرنسية في السنوات الخمس الأخيرة.

وهي الهزيمة الأولى لباريس سان جرمان، بطل ومتصدر ترتيب الدوري، في مسابقة كأس الرابطة منذ 27 نوفمبر 2012 حين خرج من ربع النهائي بالذات على يد سانت إتيان بركلات الترجيح، قبل أن يتوج بعدها باللقب لخمسة مواسم متتالية. كما أنها الهزيمة الأولى لنادي العاصمة على صعيد الكؤوس المحلية في آخر 45 مباراة، وتحديدا منذ يناير 2014 حين خسر أمام مونبلييه في دور الـ32 لمسابقة الكأس (1-2).

المصدر: وكالات