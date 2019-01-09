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ريال مدريد ينتقم من ليغانيس

الرياضة

ريال مدريد ينتقم من ليغانيس
Reuters
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وضع ريال مدريد قدما في دور الثمانية لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، إثر فوزه العريض على ضيفه ليغانيس بثلاثية، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الستة عشر.

وأحرز ثلاثية الفريق الملكي كل من، المدافع سيرخيو راموس، والجناح لوكاس فاسكيز، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، في الدقائق (44 من ضربة جزاء، 68، 77) على الترتيب.

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وبات فريق ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور ربع النهائي لكأس الملك، الذي خرج منه في النسخة الماضية للمسابقة، وعلى يد ليغانيس بالذات، ليثأر اليوم بهذا الفوز.

المصدر: RT

  

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